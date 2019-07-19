İstanbul Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye son zamanlarda yapılan aynı şikayetlere bağlı hastalıklar, hastaneyi ve sonrasında ilçe sağlık müdürlüğünü harekete geçirdi. 8 ayrı hastada görülen, ateşlenme, halsizlik, üşüme ve titreme bulguları üzerine hastalardan kan örnekleri alındı. Ön incelemelerde ise hastaların hepsinin Avcılar, Yeşilkent bölgesinde ve çevresinde bulunan dere yataklarında oturdukları tespit edildi. Hastalardan alınan ilk örneklerde genellikle Akdeniz bölgesinde görülen "Batı Nil Virüsü" virüsü tespit edildi. Bu hastalığın dere yataklarında bulunan sivrisineklerden geçtiği de söylenildi. Türkiye’de bazı bölgelerde geçtiğimiz zamanlarda görülen bu virüs türünün öldürücü olmadığı İstanbul’da ise ilk kez görüldüğüne uzmanlar tarafından dikkat çekildi.

Hastaneye gelen vakaları inceleyen ve tespitinde öncülük eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Vedat Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8-9 adet vaka başvurusu oldu. Yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı kusma, ishal ve benzeri bir sürü bulgular ile birçok vakanın ardışık olarak hastanenin iç hastalıklarına başvurması dikkat çekmişti. Bu vakaları yakından incelemeye aldığımızda vakanın akut olarak başladığını, üşüme, titreme ve halsizlikle seyrettiğini, baş ağrısının da ön planda olduğunu gördük" dedi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Vakalarla ilgili laboratuvar bulgularının incelediğini kaydedenTurhan, Batı Nil Ateşli Virüsü incelemelerinin halen devam ettiğinin altını çizerek, "İlk incelemeler son 10 yıl içerisinde Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve daha öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri’nde de pek çok eyalette gündeme gelen Batı Nil Ateşli Virüsü’ne ait bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

SİVRİSİNEKLER BULAŞTIRIYOR

Batı Nil Ateşli Virüsü’nün sivrisinekler yoluyla bulaştığını kaydeden Turhan, "Bu viral enfeksiyondan sivrisinekler, kuşlar ve insanlar etkinleniyor. Ancak insanlar için vektör dediğimiz bulaştırıcı ajan, sivrisinekler. Dolayısı ile sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu alanlar riskli alanlar. Sivrisineklere karşı kovucular sürmek, sivrisineklerin yoğun olduğu alanlar ile karşı karşıyaysak uzun kollu giysiler giymek korunmak açısından oldukça önemli. 2 gün ile 2 hafta arası arasında bir kuluçka süresi var. Bu süre sonrasında sivrisinek ısırmasına maruz kalan vatandaşlarımızda üşüme, titreme, yüksek ateş, kas ve kemik ağrıları gibi esasında gripten kolay kolay ayırt edilemeyecek gribal bulgulara neden oluyor. Ancak malum olduğu üzere ülkemizde genel olarak mart-nisan sonlarında grip sezonu kapanıyor" diyerek vatandaşların bu gibi durumlarda hastanelere ve doktorlara başvurması gerektiğini söyledi.

Öte yandan söz konusu hastalığın yayıldığı söylenilen bölgede oturan vatandaşlardan Sait Turan ve Haydar Yalçın ise yetkililerin bir anca önce önlem almasını istediklerini belirtti.

İHA