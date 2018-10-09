İstanbul polisi sağlık ya da engelli oranı düşük olmasına rağmen engel oranları artırabilmek için ilaç takviyesi yapılması, glikoz içirilmesi ve siyah zeytin yedirilmesi gibi yöntemler ile sahte usulsüz engelli raporu alan şebekeye yönelik üçüncü operasyonu düzenledi.

Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece ve Ümraniye’de 16 adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.

AVANTAJLARDAN YARARLANDIRMAK İÇİN YAPIYORLAR

Şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alma gibi engellilere tanınan avantaj ve hizmetlerden yararlandırmak için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik ile kamuyu zarar uğrattıkları belirtildi.

3 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 56 kişi yakalanmıştı. Bu kişilerden 30’u tutuklanırken 26’sı ise serbest bırakılmıştı.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)