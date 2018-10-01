İstanbul yepyeni bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Ekim Festivali”, 13-14 Ekim tarihlerinde farklı lezzetleri tatmak isteyen katılımcıları, UNIQ İstanbul’da ağırlayacak. İki farklı sahne ile ziyaretçilerini tüm gün müziğe de doyuracak olan “Ekim Festivali” katılımcılarına benzersiz bir deneyim sunacak.

İstanbullular, şehrin ilk ‘Ekim Festivali’ için takvimlerini ayarladı. Almanya’nın en meşhur festivali Oktoberfest’in rüzgarı İstanbul’da “Ekim Festivali Birlikte Güzel” ile esecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ‘Ekim Festivali Birlikte Güzel’, 13-14 Ekim’de UNIQ İstanbul’da konuklarına farklı lezzetlerin yanı sıra, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşayacakları bir deneyim sunacak.

Farklı lezzetler arayanların 2 gün boyunca gerçekleştirilecek özel tadımlarla damak zevkine hitap etmeyi hedefleyen “Ekim Festival”, dünya standartlarında bir festival coşkusu yaşatacak. Gezici orkestralar eşliğinde içeceklerini yudumlayan katılımcılar aynı zamanda sevdiği birçok sanatçının sahne performanslarını da izleme şansı bulacak.

Ana sahnede festival boyunca Mabel Matiz, Gazapizm, Baba Zula, Jabbar, Sattas ve Suit Up konuklara eğlenceli anlar yaşatırken, Çadır Sahnede gün boyunca Erdem Akakçe, Luxus, Kozmonot Osman, Discolog, Esaslı Band ve Pulse Band yer alacak. Ayrıca, kurulacak pazar yerinde özel butikler ve dükkanların da yer alacağı “Ekim Festivali”, festival ruhuna uygun olarak eğlenceli dekorlarla hazırlanan alanda yarışmalar ve sürpriz etkinlikler ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Ana Sahne, Çadır Sahne ve gezici orkestraları ile 13-14 Ekim’de Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ‘Ekim Festivali Birlikte Güzel’, gün boyu sürecek tadımlar, yarışmalar ve müzik ziyafeti ile eğlenceli bir festival deneyimi sunacak.



