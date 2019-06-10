İstanbulspor'da üç ayrılık
İstanbulspor, tecrübeli futbolcular Murat Duruer, Arif Morkaya ve Barış Örücü ile yollarını ayırdığını açıkladı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren ve sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlayan İstanbulspor'da üç ayrılık yaşandı.
Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Barış Örücü, 30 yaşındaki Arif Morkaya ve 31 yaşındaki Murat Duruer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Üç oyuncuya da takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.
İSTANBUL (İHA)