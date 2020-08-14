İstanbul’un tarihi hakkında yazılan kitaplar son dönemlerde oldukça artmaya başladı. Özellikle Bizans tarihi hakkında önemli kitapların çıkması ya da çok önemli kaynakların tercüme edilmesi Bizans araştırmaları için oldukça yararlı bir kaynak sahibi olmamızı sağladı. Öte yandan, Marmaray kazılarının getirdiği ivme ile şehir tarihi yeniden yazılırken, Osmanlı İstanbul’u hakkında da oldukça ciddi sayıda kitap piyasaya çıktı. Bütün bu kitapların arasında İstanbul tarihinin çok önemli ancak çok da kısa bir dönemi hep ihmal edildi. İstanbul tarihi içinde, 1204-1261 yılları arasını kapsayan Latin Krallığı hakkında ülkemizde bir tercüme dışında hiçbir kitap çıkmaması büyük bir eksiklik olarak görülebilir.

Bizans’ın gücünü kaybetmesine neden olan ve Batı’nın Doğu’ya karşı hiç değişmeyen bakış açısının en ciddi sonucu olan Latin istilası ve arkasından kurulan Latin Krallığı İstanbul’un çok ilginç bir dönemine tanıklık etmiştir. Bu dönemde Latin kralları taç giymiş, Ayasofya bir Katolik katedrali olmuş, Şövalyeler İstanbul sokaklarında dolaşmıştır. Biz de, gezilerimizde ve seminerlerimizde sürekli anlattığımız bu konudaki kaynak eksikliğini kapatmak için uzun süredir sürdürdüğümüz araştırmalarımızı kitaplaştırmaya karar verdik. Bu kitabın yazılması için bütün dönem kaynaklarını titizlikle orijinal dillerinden ve tercümelerinden taradık, ülkemizde adı bile duyulmamış kaynaklara ulaşıp iz sürdük ama en önemlisi yıllarca büyük bir aşk ile sürdürdüğümüz İstanbul araştırmalarının bazı sonuçlarını da sizin için yazıya döktük. Eşsiz bir kaynak olması ve hem konunun akademik alanda ilgilileri hem de İstanbul’a gönülden bağlı şehir sevdalılarının okuyabilmesi için hem akıcı hem de akademik referansları barındıran bir eser ortaya çıkardık. Bu konuda bir ilk olması nedeniyle bu dönemin tarihini ve önemli yanlarını bütün detayları ile vermeye çalıştık. Her konuda yanımızda olan ve bizi hem kendi araştırmaları hem de bilgisi ile destekleyen Doç. Dr. Haluk Çetinkaya’ya da burada özel olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dördüncü Haçlı Seferi, Haçlı Seferleri tarihinin en ilginç seferidir diyebiliriz. 1200-1204 yılları arasında gerçekleşen bu Haçlı Seferi, başta Mısır’ı ele geçirmek ve oradan da Kudüs’ü zapt etmek amacı taşımışsa da, Constantinopolis’in yani İstanbul’un ele geçirilmesi ile sonuçlanmış ve burada bir Latin krallığı kurulmuştur. Dördüncü Haçlı Seferi kuşkusuz İstanbul tarihi açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Buraya 1203 yılında gelen Haçlılar, hiç umulmadık bir şekilde 12 Nisan 1204’te şehri işgal etmiş ve elli yedi sene sürecek bir Latin krallığı kurmuşlardır. İstanbul’u bu elli yedi sene zarfında, en ufak yerine kadar talan eden bu istilacılar, imparatorluğun zayıflamasına yol açmış ve bütün zenginliğini emmişlerdir. Bizans tarihinin sonuna kadar nefretle anılacak olan bu istila başladıktan sonra onlara ait her şeyi yok etmesi bugün bu döneme ait buluntulardan yoksun olmamızın sebebidir. Ülkemizde İstanbul araştırmaları yapılırken bu konuda hiçbir yayının olmayışı büyük eksikliktir. Bazı makaleler dışında bu konuda popüler bir yayın olmaması İstanbul’un bu döneminin çok iyi bilinmemesine neden olduğu gibi, tarihçilerin dışında tarih meraklılarını tatmin edecek bilgi sağlanamamaktadır. Gittiğimiz çoğu konuşmada, İstanbul’un bir Haçlı istilasına uğradığını söylediğimizde şaşkınlıkla bakan gözler de bu durumu en iyi şekilde açıklamaktadır.