Fenerbahçe'de Cocu ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal açıklamasına çevrildi.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması beklenirken, Yanal ile yapılacak sözleşmenin detaylarına ulaşıldı

BAŞARI ENDEKSLİ SÖZLEŞME

Buna göre Ersun Yanal ile başarı endeksli sözleşme yapılacak. Maaşı TL cinsinden ödenecek olan deneyimli teknik adamın ücretinin yarısı garanti, diğer yarısı ise ligin kalan bölümündeki performansa göre değişiklik gösterecek.

Öte yandan Yanal'ın sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi bulunmayacak.