İşte ortalama gelirleriyle en çok kazandıran meslekler
Hotcourses Turkey araştırmasına göre işte ortalama gelirleriyle en çok kazandıran meslekler...
1-Anestezi Uzmanı
Ortalama Maaş: 269.600 dolar
2-Cerrahlar
Ortalama Maaş: 252.910 dolar
3-Ortodontist
Ortalama Maaş: 228.780 dolar
4-Hekim
Ortalama Maaş: 195.842 dolar
5-Psikiyatrist
Ortalama Maaş: 194.740 dolar
6-Çocuk Doktoru
Ortalama Maaş: 168.990 dolar
7-BT Yöneticisi
Ortalama Maaş: 135.800 dolar
8-Pazarlama Müdürü
Ortalama Maaş: 131.180 dolar
9-Petrol Mühendisi
Ortalama Maaş: 128.230 dolar
10-Eczacı
Ortalama Maaş: 127.120 dolar
11-Siyaset Bilimci
Ortalama Maaş: 114.290 dolar
12-Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Ortalama Maaş: 107.479 dolar
13-Göz Doktoru
Ortalama Maaş: 106.140 dolar
14-Veri Mimarı
Ortalama Maaş: 101.900 dolar
15-Avukat
Ortalama Maaş: 96.678 dolar