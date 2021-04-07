Genel sağlık sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Çalışanların sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

HERKES 10 GÜN FAYDALANIYOR

İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Öncelikle işsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanıyor. Sağlık sorunu olanların bu süreye dikkat etmesinde fayda var. Bu süre sonunda eğer bir sosyal güvence yoksa gelir testine girilmesi gerekiyor.

GEÇMİŞE DÖNÜK PRİM SAYISI...

Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2021 için yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelir 1.192 liranın altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerinde ise bu durumda bu kişinin 107 lira prim ödemesi gerekiyor. Diğer yandan işsiz kalan bir kişinin son 1 yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden ücretsiz yararlanabiliyor. Yani toplamda 10+90=100 gün prim ödemesi gerekmiyor. Gelir testine girmek için bu süre de hesap edilmeli. Bu kişi 100 gün içinde yeni bir iş bulursa hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALAN EN AZ 6 AY YARARLANIR

Ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmada işsizlik maaşı ayrıntısı da bulunuyor. İşsiz kalan fakat son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller. Bu kişiler en az 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de (anne, baba, eş ve çocukları) sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

DUL VE YETİME DE HAK

SGK’dan gelir veya aylık alan kişinin ölümü halinde geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne-babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.