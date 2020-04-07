İster sandviç ekmeği isterseniz hamburger ekmeği olarak tüketin

Corona virüs salgınıyla birlikte evlerimizde karantinada olduğumuz şu günlerde en fazla rağbet ekmeğe oldu. Ünlü isimlerden tutun erkek kadın ayrımı olmaksızın herkes mutfağa attı kendini. Evde ekmek yapımı ise ilk sırada geliyor. Birçok tarif denedim evde ekmek yapımında. En sonunda istediğim gibi bir tarif buldum.

Son denediğim bu tarif diğer tariflerden biraz daha farklı. Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek çeşit çeşit sandviçler yapabileceğiniz; hem sizin hem de çocuklarınızın iştahını kabartacak, yumuşacık sandviç ekmeği tarifine buyurun. Oval ve küçük şekil verip sandviç ekmeği olarak, yuvarlak şekil vererek de hamburger ekmeği olarak tüketebilirsiniz. Eğer dilerseniz benim gibi daha büyük ölçülerde yapıp kahvaltılarda somun ekmek olarak da tercih edebilirsiniz.

Malzemeler her evde bulunan malzemelerden.

Bu tarifin genel ekmek tariflerinden farkı mayalama işleminde yoğurt kullanılıyor olması.

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı yoğurt

25 gr yaş maya ya da 1,5 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet küp şeker

Susam ya da çörek otu (İsteğe bağlı)

1 yumurta akı

Alabildiğince un

Hazırlanışı

Öncelikle 1 su bardağı ılık suya 1 adet küp şeker ile birlikte mayayı koyun. Yaklaşık 5 dakika sonra maya, küp şekerin de etkisiyle köpürecek. Köpüren mayanız bir kenarda kalsın.

Diğer yandan unu derin bir kaba alıp tuzu ilave edin. 1 bardak yoğurdu da ekledikten sonra yarım çay bardağı sıvıyağı ekleyin. Son olarak bardakta çözündürdüğünüz mayayı üzerine dökün. Tüm bu malzemeleri iyice yoğurun, 1 bardak ılık suyla birlikte (1 bardak su ölçüsü kullandığınız un miktarına göre değişiklik gösterebilir. Sert bir hamur elde ederseniz biraz da su eklemeniz gerekecek). Kurabiye hamuru ve ellerinize yapışmayan kıvamda bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Bütün işlemler tamamsa hamurunuzu mayalamaya bırakma vakti geldi. Üzerini streçle kapatıp oda sıcaklığında mayalanmaya bırakabilirsiniz.

Mayalanma süresi oda sıcaklığına göre değişebilir. Eğer çok sabırsızsanız ya da zamanınız yoksa ve hamurunuzun mayasının daha çabuk gelmesini isterseniz üzerini örtebilirsiniz. Tahmini olarak ılık bir ortamda 3-4 saatte mayalama işlemi tamamlanacaktır. Evet baktığınızda hamurunuz iki katı kadar kabarmışsa mayası gelmiş demektir.

Lütfen bu kısma dikkat! Mayası gelen hamuru tekrar yoğurun içindeki hava iyice çıksın. Daha sonra İstediğiniz büyüklükte ekmek için uygun miktarda hamuru kesip canınızın istediği şekli vererek fırın tepsisine yerleştirin. Hemen fırına vermeyin hamurlarınızı. Pofidik pofidik, yumuşacık sandviç ekmeği için biraz da tepsi de mayalanmaya bırakacağız hamurları. Yarım saat ya da 1 saat içinde hamurlar biraz daha kabaracak. Üzerine yumurta akı sürüp, susam ya da çörek otu serpiştirip fırına verebilirsiniz. Fırın tepsisine hamurları aralıklı dizmeye dikkat edin çünkü olduğu gibi kalmıyorlar. Biraz alana ihtiyaçları var hamurlarımızın, ekmek olabilmeleri için.

Ve sonuç... Yumuşacık ekmeklerimiz fırından dumanı tüte tüte çıkıyor.

Afiyet olsun...