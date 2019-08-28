Haklı bir nedeni yokken işten ayrılan çalışan, istifa etmiş sayılır. İstifa halinde işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda dahi kalabiliyor. Peki, işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı istifa durumunda alınabilir mi? İstifa eden nasıl tazminat alır? İstifa edenler tazminat alır mı? İŞKUR işsizlik maaşı kaç lira, başvuru şartları nedir? İşte merak edilen soruların cevapları…

HANGİ ŞARTLARDA ALINABİLİYOR?

Düzenleme net. İstifa edene işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ancak bunun istisnası ‘haklı fesih’ durumudur. Maaşın ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırmak, SGK’ya düşük ücretten bildirim haklı fesih kapsamına giriyor. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ama haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük bin 15, en yüksek 2 bin 30 liradır.

NOTERLE YAPILMALI

Patronun hakaretlerine maruz kalınırsa, işveren işçiye, aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, patron işçinin hak ettiği yıllık izni kullandırmazsa, işçi çalıştığı işyerinden haklı bir nedenle sözleşmeyi feshedebilir. Ancak feshin bildiriminin noter aracılığıyla yapılmasına dikkat edilmeli.

'HAKLI FESİH'İN KAPSAMI

Eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa, sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK'ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor.

10 AYA KADAR ÇIKIYOR

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 gün de eksiksiz prim ödenme şartı aranıyor. Maaşın süresi yatırılan prim gününe göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında yani 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabilir. İşsizlik maaşı da çalışırken alınan maaşa göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Fakat bunun bir sınırı var. Bu sınır brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar.

GSS PRİMLERİNİ İŞKUR ÖDÜYOR

İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İşkur tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak bu süreler emeklilik hesabından sayılmıyor. İşsizlik maaşı alırken iş bulanlar hemen bunu İşkur’a bildirmek zorunda. Bildirmeyen tespit durumunda maaşı faiziyle geri öder.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI KAÇ LİRA OLDU?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban ücreti vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 lira.



