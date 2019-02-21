İstihdama destek, çiftçiye kolaylık

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba teklif, birçok kesimin elini rahatlatacak düzenlemeler içeriyor. Bunlardan en başta gelenlerden bir tanesi engelli bakım maaşlarıyla ilgili. Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaş var. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor.

Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

1 - 1305 LİRA ÖDENİYOR

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Bakım parası olarak ödenen maaş da 1305 lira. Ancak hesap yapılırken bayramlarda ödenen 1000’er liralık ikramiye geliri artırdığı için çoğu kişi bundan yararlanamıyordu. Yararlananların maaşı da gelir arttı diye kesiliyordu.

KESİLEN İADE EDİLECEK

Kabul edilen yasa teklifine göre; gelir hesabı yapılırken bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da kendilerine ödenecek.

2 - ÜÇ AYLIK MAAŞ ÖDENECEK

Komisyonda teklife, yeni maddeler eklendi. Buna göre; 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. İşe alınan işçilerin en az 9 ay süreyle çalıştırılması gerekecek. Çalışanların 2 bin 20 liraya denk gelen asgari ücreti, prim ve vergileri kamu tarafından ödenecek. Bu desteğin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı ifade ediliyor.

3 - TARIM KREDİSİNDE YAPILANDIRMA

Düzenlemeyle tarımsal kredi borçlarını ödemekte zorlananlara da kolaylık sağlanacak. teklifle, 31 Aralık 2018 itibarıyla ziraat Bankası ile tarım Kredi Kooperatifleri’nin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüde düşmüş olan çiftçilerin borçları yapılandırma kapsamına alınacak. çiftçilerin borçları yüzde 15 faiz oranıyla yeniden yapılandırılacak. Bu yüzde 15’in 5 puanını Hazine, 10 puanını çiftçi karşılayacak. ödemeleri devam edenlerin başvurması halinde ise bu imkandan yararlanması mümkün olabilecek.

4 - KİTAP UCUZLAYACAK

Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, kitapta yüzde 8, dergi ve gazetede yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı sıfıra düşürülmüş olacak. Bir başka deyişle kanunun yürürlüğe girmesiyle okurlar kitap ve süreli yayın alırken artık KDV ödemeyecekler. örneğin; 20 liralık bir kitabın 1.48 lira KDV’den arındırılmış fiyatı 18.52 lira olacak.



