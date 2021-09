İstihdama okul dopingi

Okullarda öğretmenden servis şoförüne, temizlikten kantin görevlisine kadar arayış sürerken, okullara hizmet veren sektörlerin de yüzü gülüyor. Bunlardan biri olan hazır yemek (catering) konusunda okullarda çalışacak aşçıdan mutfak personeline kadar çok sayıda eleman aranıyor. Fırsatı kaçırmayın.

KOMİDEN AŞÇIYA KADAR YÜZLERCE AÇIK VAR

Pandemide neredeyse hiç iş yapamayan hazır yemek sektöründe çalışanlar da ya memleketine dönmüş ya da başka işlere yönelmişti. Okul zilinin çalmasıyla birlikte sektör acil, komi gibi vasıfsız kategori de dahil olmak üzere yüzlerce eleman arıyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkan Yardımcısı Sedat Zincirkıran, “Sektör hareketlendi ama personelin geri dönüşünde problem yaşıyoruz. Özellikle mutfak, servis elemanı ve aşçı açığı çok” diye konuştu.

Okullara hizmet veren çok sayıda üyelerinin olduğunu belirten Zincirkıran, eğitimin başlamasının sektörde kapasiteyi yüzde 15-20 artıracağını söyledi. Pandemiden önce tarım, et ve et ürünleri ile süt ve süt mamullerinin yüzde 20’sini kullandıklarını belirten Zincirkıran, “Okulların açılmasıyla beraber, nakliyecisinden gıda üreticisine, tekstilden ayakkabıcıya kadar her sektöre hareketlilik kazandıracağız. Çok büyük kitleyi ekonomik olarak tetikliyoruz” dedi.

EĞİTİMDE İŞ FIRSATI

2021-22 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağının netleşmesinin ardından, eğitim sektöründe açılan iş ilanlarında da önemli bir artış yaşandı.

Online istihdam platformu Kariyer.net’in verilerine göre, ağustos ayında yayınlanan iş ilanlarında 2019’a göre yüzde 37, 2020’ye göre de yüzde 83 artış oldu.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Bu yükseliş trendinin, eğitim sektöründe kariyer planlayan çalışanlar için bir umut ışığı anlamına geleceğini düşünüyoruz” dedi. Temmuz ve ağustosta en çok iş ilanı yayınlanan alanlar, İngilizce ve matematik öğretmenliği oldu.

Bunları sırasıyla sınıf öğretmeni, fizik öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, kimya öğretmeni, rehber öğretmen, Almanca öğretmeni ve anaokulu öğretmenliği takip etti. İstihdam uygulaması İşin Olsun verilerine göre eğitimdeki mavi yaka iş ilanlarında da benzer bir değişim yaşandı. Ağustos 2021’de, İşin Olsun uygulamasında en çok servis şoförü ve kantin görevlisi için ilan yayınlandı.