İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kiraz’daki desteği sonrasında kısa sürede yaygınlaşmaya başlayan istiridye mantarı üretimi, dar gelirli vatandaşların sağlıklı beslenmesi için de ciddi bir alternatif ortaya koydu.

Büyükşehir belediyesinin kırsal kalkınma hedefiyle Kiraz ilçesinde kurduğu "İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi" sayesinde vatandaşların yaşam standardı gelişirken, tüketiciye de son derece değerli bir besin sunuluyor. Protein, demir, vitamin, madensel tuzlar, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, folik asit, karoten ve fosfor zengini istiridye mantarı, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı et tüketemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Besin değeri ve uygun fiyatıyla yıldızı giderek parlayan bu mantar türü aynı zamanda kolesterol içermiyor; üstelik antioksidan, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip.

Lif bakımından zengin olan istiridye mantarı, mide ve bağırsak çalışmalarını güçlendiriyor ve tokluk hissi veriyor. İstiridye mantarının pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 14-18 lira arasında değişiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Diyetisyen Doktoru Tuğçe Kahraman, istiridye mantarının hem sebzelerde bulunan besin ögelerini hem de hayvansal kaynaklı proteinleri içerdiğine dikkat çekti. Dr. Kahraman, istiridye mantarının düşük yağ oranıyla kalp ve damar koruyucu, antioksidan olarak kanser koruyucu ve bileşimindeki bazı maddeler nedeniyle de özellikle karaciğer kanserinde tümör küçültücü işleve sahip olduğunu söyledi.

İstiridye mantarlarının hem sebzelerde bulunan besin ögelerini hem de hayvansal gıdalardaki proteinleri içerdiği için sebzeler ile hayvansal kaynaklı besinler arasında köprü olduğunu söyleyen Diyetisyen Tuğçe Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Yapılan bazı çalışmalarda, istiridye mantarından elde edilen polisakkaritlerin, karaciğer kanser hücrelerine karşı antitümör aktivite gösterdiği not edilmiştir. Yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Kalp ve damarları korur, kansere karşı savaşır. İstiridye mantarında gribe karşı koruyucu bileşikler de vardır. Bu nedenle doğal antibiyotik işlevi de görür."

YALNIZCA KADINLAR ÜYE OLABİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kiraz’da faaliyete başlayan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi’ndeki üretim, Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştiriyor. Kooperatife yalnızca kadınlar üye olabiliyor. 21 ortağın yer aldığı kooperatif, iş gücü gerektiren tüm çalışmaları da üyelerine yevmiye usulü ücret ödeyerek yaptırıyor. Büyükşehir beledilyesi tarafından kurulan soğuk hava depolu tesiste, her ekim periyodunda 4-5 hasat yapma imkanı bulunuyor ve yılda 20 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor. İHA