İsveç çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Kanada'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı

25 Haziran 2019, Salı 01:02
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İsveç çeyrek finalde

Bu yıl Fransa'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, son 16 turu mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya geldi.

İsveç, Prensler Parkı'nda oynanan müsabakayı 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ALMANYA İLE EŞLEŞTİ

Bu zorlu maçta İsveç'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Stina Blackstenius kaydetti. Kanada'da ise Janine Beckie, 69. dakikada penaltından yararlanamadı. 

İsveç, bir üst turda Almanya ile eşleşti. 

İSTANBUL (İHA)

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