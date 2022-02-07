Dünya İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

Dünya

İsveç’te 800 yıllık batık gemi bulundu

İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa’da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu ifade edildi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 14:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi. Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, “Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.


KALINTILARIN YÜZEYİNDE YANIK BELİRTİLERİ VAR

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12’nci yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.

DHA


İlgili Haberler
Dünya gündemini sarsan iddia! Yeni görüntüler sızdırıldı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avustralya’daki orman yangını 60 bin hektar alanı kül etti