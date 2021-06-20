16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İtalya, Galler'i 1-0 yendi. Şampiyonanın ev sahiplerinden İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda Galler'i ağırladı.

Mücadeleye grupta daha önce oynadığı Türkiye ve İsviçre maçlarının kadrolarına göre yedeklerden kurulu bir ilk 11'le çıkan İtalya, maça baskılı başladı ve Galler kalesinde pozisyon aradı.

29. dakikada gelişen İtalya atağında soldan yapılan ortada altıpas sağ çaprazında topla buluşan Chiesa'nın vuruşunda Galler savunmasında Ampadu, kale çizgisinden topu dışarı göndererek gole izin vermedi.

Galler, bir ara oyunu İtalya yarı sahasına yıkmasına rağmen ev sahibi takım, ilk yarının son anlarına girilirken aradığı golü buldu.

39. dakikada sol kanattan Verratti'nin kullandığı serbest atışta, ön direğe hareketlenen Pessina yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve İtalya 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan İtalya'da 52. dakikada Bernardeschi'nin 20 metreden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

55. dakikada, Galler'de Ampadu, Bernardeschi'ye yaptığı sert faul sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan İtalya, skoru korumayı başardı ve Galler'i 1-0 mağlup etti.

İtalya, bu galibiyetle şampiyonada A Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanarak 9 puanla grubu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Galler ise yenilmesine rağmen 4 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Diğer yandan, "Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, gol yemeden üst üste 11. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 30 maça çıkardı. İtalya, son 30 maçta 25 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Böylece Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 1929-1948 yılları arasında milli takımı çalıştıran Vittorio Pozzo ile 1935-1939 döneminde elde edilen 30 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

AA



