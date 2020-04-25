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Futbol İtalya'da kulüpler yayıncı kuruluşu mahkemeye vermeye hazırlanıyor

İtalya'da kulüpler yayıncı kuruluşu mahkemeye vermeye hazırlanıyor

Futbol

İtalya'da kulüpler yayıncı kuruluşu mahkemeye vermeye hazırlanıyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında İtalya'da ligler askıya alınırken Serie A'da mücadele eden takımlar ödemelerin gecikmesi durumunda yayıncı kuruluşları mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

25 Nisan 2020, Cumartesi 15:25 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'da yer alan takımlar, corona virüs sebebiyle lige verilen ara sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar Sky Sports, DAZN ve IMG hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; yayıncı kuruluşlar, 233 milyon avroluk son ödeme paketinin zamana yayılmasını talep etti. Kulüpler ise bu öneriyi reddederek ödemenin mevcut sözleşmenin zaman çizelgesine sadık kalınarak yapılmasını istedi.

Yayıncı kuruluşlara ihtarname gönderen Serie A ekipleri, ödemelerde sorun yaşanması halinde dava açılacağını iletti.

İtalyan basını, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.


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