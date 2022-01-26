İster misafire isterseniz de kendinize yapabileceğiniz İtalyan usulü portakallı tart tarifi tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, portakallı tart nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız İtalyan usulü portakallı tart tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

İTALYAN USULÜ PORTAKALLI TART TARİFİ

Portakallı tart malzemeler

1 adet portakal

2 su bardağı+1yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri veya hindistan cevizi

PORTAKALLI TART YAPILIŞI

Dilimlenmiş portakal rondoya alınır, üzerine sıvı yağ ve süt eklenerek rondoda karıştırılır.

Karışım, uygun bir kaba alınır ve diğer malzemeler eklenerek mikserle çırpılır.

Yağlı kağıt serilmiş, kalıba karışım boşaltılır.

Önceden 180°ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirilir.

Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilir.

Ilıkken ikram edecekseniz, hindistan cevizi de konulabilir.

Not: sıcakken pudra şekeri koymayın, erir.

Kekin içi, hafif ıslak oluyor.

Kürdan kontrolü yaparak fırından alın, her fırının pişirme süresi değişebilir.



