İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti

İtalyan yazar Andrea Camilleri, İtalya'nın başkenti Roma'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada yazar Andrea Camilleri'nin durumunun son günlerde oldukça kritik olduğu, yaşamsal faaliyetlerinin azaldığı ve bu sabaha karşı yerel saatle 08.20'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 Eylül 1925'te Sicilya'da dünyaya gelen yazar Andrea Camilleri'nin dedektiflik temalı romanlarından uyarlanan "Müfettiş Montalbano", 1999 yılında televizyon dizisi olarak yayınlanmıştı.

(Hürriyet)