İthal oyuncağa meslek lisesiyle fren

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerli üretim için meslek liselerini üs olarak belirledi. Bakanlık, ahşap oyuncak üretimi için Ankara’da koordinatör okul olarak İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni seçti. Bu okulda, sağlıklı ve daha düşük maliyetle oyuncaklar üretilmeye başlandı.

DAHA UCUZA ÜRETİM

Büyük bir ödenekle makine bölümlerinin yenilendiğini anlatan Okul Müdürü Mehmet Boz, “Piyasadan ahşap oyuncakla siparişlerini bekliyoruz. 56 çeşit oyuncak üretebiliyoruz. Oyuncaklarımız, ahşap ve sağlığa zarar vermeyen ürünler. Ürünlerimiz, piyasa koşullarından yüzde 10-15 arasında daha uygun fiyatlı” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE KAZANIYOR

Mobilya İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Rahmi Şafak ise “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘özel eğitim kapsamındaki çocuklara özel ders malzemelerinin geliştirilmesi projesi’ kapsamında 10. ve 12. sınıf öğrencileri, her türlü ahşap oyuncak üretimini yapıyor. Öğrenciler ahşap işlerinden ayda 1500-1700 lira ücret alıyor” dedi.