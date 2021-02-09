CHP'de 3 milletvekilinin istifasının ardından İYİ Parti'de de küskün milletvekillerinin istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. CHP ve İYİ Parti'de muhalif vekillerin, dün CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları üzerine Genel Başkan Meral Akşener de harekete geçti ve muhalif isimlerden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a siyasi başdanışmanlık görevi verdi. Mahkeme kararıyla partiye dönen Ümit Özdağ'ın da yeniden ihracının rafa kaldırıldığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın yeniden ihracının rafa kaldırıldı

İYİ Parti'nin Olağan Kongresi’nden sonra partide başlayan küskünler hareketi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihracı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un istifasıyla sonuçlandı. CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de küskün milletvekillerinin de istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. CHP ve İYİ Parti'de muhalif vekillerin, dün CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları üzerine Genel Başkan Meral Akşener harekete geçti. Akşener'in, parti içinde 'toparlanma hareketi' başlattığı belirtildi. Ümit Özdağ mahkeme kararıyla geri dönerken, Özdağ ile birlikte hareket eden vekillerin de partiye yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Akşener, olası bir dağılmanın önüne geçmek için adım attı

Bu kapsamda Özdağ izlenmeye alınırken, Akşener ilk adımı İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a genel merkezin en prestijli makamlarından 'siyasi başdanışmanlık' görevini vererek attı. Akşener, uzun süre bu milletvekillerinin görüşme taleplerini geri çevirirken, onları ve taleplerini görmezden gelmişti. Ancak yeni kurulan partiler özellikle CHP’den istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce, İYİ Parti’nin paniklemesine ve yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları karşısında olası bir dağılmanın önüne geçmek için adım attı. Akşener'in kurultay sürecinden bu yana rahatsız olan diğer milletvekillerini de görüşmeye davet ettiği ve bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öğrenildi.







