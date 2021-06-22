Türk-İsveç İş Birliği kontrolünde iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi” projesinde İyilik için Sanat Derneği İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yaklaşık 600 Bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe destek programında yer almaya hak kazandı

İyilik İçin Sanat Derneği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2021 yılı proje çağrısına “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi” projesi ile başvurdu. Başvurunun ardından İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun değerlendirmeleri sonucunda hibe destek programında yer almaya hak kazanan İyilik İçin Sanat Derneği, iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla 2001 yılından beri faaliyet göstermekte olan Türk-İsveç İş Birliği Birimi kontrolünde gerçekleştirilen projeye dâhil oldu.

Üyelerin tamamı kadınlardan oluşuyor

Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemeyi amaçlayan İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun projesine kabul görmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşu olarak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun hibe destek programında gerekli kriterleri karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Kadınların sanat dünyasındaki yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu programa da kadın sanatçıları ön plana çıkaracak bir proje ile başvuruda bulunduk. Geliştirdiğimiz “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi” projesi ile Van, Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sivas illerini kapsama alanımıza aldık. Bu illerdeki genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarının oluşturulmasına katılımlarının teşvik edilmesi ve bu konuda düzenlenecek araştırma, eğitimler ile altyapılarının güçlendirilmesini amaçlıyoruz.” dedi.

Genç sanatçılara eğitmen eğitimi

Proje kapsamında belirlenen illerden seçilecek genç sanatçılar İstanbul’da konunun uzmanlarından “Eğitmen Eğitimi” alacaklar. Daha sonra İyilik İçin Sanat Derneği’nin gözetmenliğinde geldikleri illere dönerek yerel yönetimler, kurumlar ve üniversitelerde aldıkları eğitimler ışığında bir nevi sanat elçisi olarak sanat ortamının gelişimine katkı sağlayacaklar.