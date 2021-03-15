İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 lira bedelle ihaleye açtığı okuryazarlık kursu tartışma konusu oldu.

Tunç Soyer'in başkanlık koltuğunda oturduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okuryazarlık eğitimi verme kararı aldı. Ancak iddiaya göre belediye, ihaleye gazeteci Enver Aysever'le sözleşme imzalanması şartı koydu. Sözleşme kapsamında Aysever'in tüm konaklama ve ulaşım masraflarının da karşılanacağı belirtildi.

Günlük 13 bin 250 lira karşılığı eğitim vereceği iddia edilen Enver Aysever'den konuya ilişkin açıklama geldi. Anlaşmayı reddetmeyen Aysever, hayatında hiç ihaleye girmediğini ve gelirinin denetime açık olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmış değil.



