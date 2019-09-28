İzolasyon malzemesi üretimi yapan İzocam Ticaret'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek. IZOCM koduyla Borsa İstanbul'da bulunan şirkete ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.

İzocam Ticaret'in halka açık olan hisselerini toplayan İzocam Holding şirketin borsa kotundan çıkmasını talep etmişti.

KAP'taki açıklamaya göre bir süredir yapılan pay alım teklifinin 17 Eylül 2019'da sona ermesinin ardından İzocam Ticaret hissesinin Borsa İstanbul kotundan çıkarılacağı duyurulmuştu.

Pay alım teklifine cevap vermeyen ortaklar ise 3 yıl boyunca İzocam Holding'e başvurarak ellerinde kalan payların alınmasını sağlayabilecekler. Ellerinde kalan paylar için ise hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın Takasbank'ta bloke edildiğini Borsa İstanbul açıkladı.

İzocam Ticaret hissesi böylece 1 Ekim 2019 itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek.

BORSA İSTANBUL'DAN KAP'A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (Tebliğ) uyarınca pay alım teklifi işlemlerinin 17/09/2019 tarihinde sona erdiği,

- Pay alım teklifi işlemleri sonuçlarının 17/09/2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı,

- Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsamızın kottan çıkarma kararı tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edildiği dikkate alınarak, Tebliğin 8. maddesinin 3. fıkrası ve Kotasyon Yönergesinin 27. maddesi kapsamında Şirket paylarının 01/10/2019 tarihinde seans bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket paylarının Borsamız kotundan çıkarılmasına ilişkin 24/09/2019 tarihli Borsamız kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını hakim ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.