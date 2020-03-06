James Bond Korona’ya yenildi

Efsanevi yenilmez kurgu ajan ‘007’ serisinin 25’inci filmi ‘Ölmeye Vakit Yok’ için geri sayım başlamıştı.

Başrolünde Daniel Craig’in (52) olduğu film, 2 Nisan’da vizyona girecekti. Ancak 250 milyon dolara mal olan filmin gösterimi, koronavirüs salgınında sinemaya azalan ilgi nedeniyle 6 ay ertelendi. Film, Kasım’da beyazperdede olacak.

Çin en büyük ikinci gişe pazarıydı

Nisan ayında yapılması beklenen "Bond 25" olarak bilinen yeni James Bond filmi "No Time To Die"ın Çin galası koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Çin, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci gişe pazarı olması nedeniyle "No Time To Die"ın Bond tarihindeki en yüksek gişe hasılatı filmi olması beklentilerini aşağıya çekebileceği yorumları yapılmıştı.

Koronavirüs nedeniyle 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.