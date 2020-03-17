Futbol Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima koronavirüse yakalandı

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima koronavirüse yakalandı

Futbol

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima koronavirüse yakalandı

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. 62 yaşındaki spor adamı, koronavirüs semptomlarından şikayetçi olduğu için teste tabi tutulmuştu.

17 Mart 2020, Salı 13:45 Son Güncelleme:
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Japonya Futbol Federasyonu Başkanlığı, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA'da yönetim kurulu üyeliği yapan Japon spor adamı Kozo Tashima, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan 62 yaşındaki eski milli futbolcu, virüs semptomlarının belirmesinin ardından teste girmişti.

Kozo Tashima,FIFA yönetim kurulunun 24 üyesinden biri olarak biliniyor.

Futbol kariyerinde 7 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Tashima, 1983 yılında emekli olduktan sonra futbol direktörlüğü, ve U-17 takımının antrenörlüğünü yapmıştı.

2010 yılında Japonya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Tashima, 2016 ise federasyon başkanı oldu.


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