Dünya Japonya’da corona virüs vaka sayısı 4 bini geçti

Japonya’da corona virüs vaka sayısı 4 bini geçti

Dünya

Japonya’da corona virüs vaka sayısı 4 bini geçti

Japonya’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209’a çıktı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Japonya Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında meydana gelen vaka ve ölü sayılarının son durumuna ilişkin veriler paylaşıldı. Ülke genelinde son 24 saate 367 vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 209’a ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 95’e yükseldi. Başkent Tokyo’da ise 5 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 118’e ulaştı. Yetkililer, ülke genelinde acil ihtiyaç dışında evden çıkılmaması çağrısı yapıyor.

AA

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