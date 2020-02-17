Magazin Jennifer Lopez'in beyaz bikinili karın kası şovu

Jennifer Lopez'in beyaz bikinili karın kası şovu

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Jennifer Lopez'in beyaz bikinili karın kası şovu

Jennifer Lopez'in etkileyici sosyal medya paylaşımı, Sevgililer Günü'nü nişanlısı Alex Rodriguez ile kutladıktan sadece iki gün sonra geldi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez’in karın kasları bu dünyanın dışında yapılıp kendisine sonradan yapıştırılmış gibi değil mi?

50 yaşındaki süperstar, keyifli bir hafta sonunun tadını çıkarırken Instagram'da fit karın kaslarını gösterdi. Paylaşımının altına "Rahat ve şarj edilmiş" diye yazan Lopez, fotoğrafta beyaz ip bikinisiyle görünüyor.


https://www.instagram.com/p/B8oz3papQjz/


Lopez’in takipçilerinin çoğunun içinden geçeni, Kourtney Kardashian yorum bölümüne yazdı: “Lanet olsun.”


https://www.instagram.com/p/B8kMRnlJCWH/

 

14 Şubat Sevgililer Günü şerefine Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, ilişkilerinin en romantik anlarından montajlanmış bir video yayınladılar. Lopez, videonun altında, "Sevmek ve sevilmek. Bunun adı mutluluk” diye yazdı. “Sevginle kalbimi dolduruyorsun. Seni çok seviyorum. Sevgililer Günü kutlu olsun! Macho, sen benim en büyük hayallerimi gerçekleştirdin!!!! 💕💕💕.”



https://www.instagram.com/p/B8kSMGIH9Ke/


Alex Rodriguez ise kendi Instagram'ında benzer bir paylaşım yaptı: “Sevgililer Günün kutlu olsun! Beni daha iyi bir insan yapan kadın, şampiyonum ve süperstarım... Her gün seninle bir nimet ve ben çok şanslıyım. Henüz 1 yıl geçti, önümüzde çok daha fazla mutluluk var. Seni seviyorum. ❤️ #Macha.”

Lopez, aylardır hazırlandığı Super Bowl performansını geçenlerde nihayet gerçekleştirdiği için, son zamanlarda dinleniyor.

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