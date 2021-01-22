Twitter’da POTUS adlı resmi hesabın sahibi artık Joe Biden. Biden'ın takip ettiği hesaplar Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler. Ancak takip edilen bir isim çok şaşırtıcıJoe Biden’ın Twitter’da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.

Amerikalı model, televizyon sunucusu ve senarist Teigen, gazeteci Gabe Fleisher’ın bu durumdan bahsettiği tweet’ini paylaşarak “Aman Tanrım” yorumunu yaptı.





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