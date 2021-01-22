Dünya Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü

Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü

Dünya

Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü

Joe Biden, 46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı. Twitter'da 12 kişiyi takip eden Biden'ın tek takip ettiği ünlünün model ve sunucu Chrissy Teigen olması dikkat çekti.

22 Ocak 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Twitter’da POTUS adlı resmi hesabın sahibi artık Joe Biden. Biden'ın takip ettiği hesaplar Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler. Ancak takip edilen bir isim çok şaşırtıcıJoe Biden’ın Twitter’da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.

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Amerikalı model, televizyon sunucusu ve senarist Teigen, gazeteci Gabe Fleisher’ın bu durumdan bahsettiği tweet’ini paylaşarak “Aman Tanrım” yorumunu yaptı. 


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