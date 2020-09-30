Kültür & Sanat Joker’in 80’inci yaşına özel belgesel hazırlandı

Joker’in 80’inci yaşına özel belgesel hazırlandı

Kültür & Sanat

Joker’in 80’inci yaşına özel belgesel hazırlandı

Batman'e karşı savaşan kötü kahraman Joker'in ilk ortaya çıkışının 80'inci yılına özel bir belgesel çekildi.

30 Eylül 2020, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
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Bu yıl, Bill Finger, Bob Kane ve Jerry Robinson’un yarattığı, ilk kez Batman çizgi romanında ortaya çıkan kötü kahraman Joker’in 80’inci yılı, bir belgeselle kutlandı.

DC Comics, çizgi romanlarda, filmlerde ve televizyon programlarında Batman'a karşı savaşan kötü adam Joker’in hayranlarını, geçmişine ve hikayesine götüren bir belgesel hazırladı. 'The Joker: Put on a Happy Face' adlı 35 dakikalık belgesel, karakterin 1940'taki doğumundan bu yana geçen yıllar içindeki gelişimini takip ederek çizgi romanlarda, animasyon dizilerinde, televizyonda ve beyazperdede sayısız görünümünü ele alıyor.

‘Suçun Palyaço Prensi ' unvanıyla da bilinen Joker karakterine hayat veren Joaquin Phoenix, Jack Nicholson, Heath Ledger, Mark Hamill ve Jared Leto gibi oyuncularla birlikte, Joker’in yanında yer alan Christian Bale, Stan Lee, Todd Phillips, Andrea Romano, Margot Robbie, Frank Miller gibi 40'tan fazla oyuncu belgeselde yer aldı.


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