Jose Mourinho ev işlerini ve yemek yapmayı sevmiyor

Tottenham'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Londra ekibinde işe başlamadan önce Manchester United'ı çalıştırmıştı.

Manchester'da ev tutmak yerine takımı çalıştırdığı süre boyunca otelde yaşayan Mourinho'nun bu tercihi uzun süre tartışma konusu olmuştu. Küçük bir şehir olan Manchester'da mutsuz olduğu, şehre yerleşmemek ve sık sık şehirden ayrılmak için otelde kaldığı iddia edilen Mourinho, bu spekülasyonlara ilk kez cevap verdi.

Tottenham'ın Manchester United'a konuk olacağı maç öncesi eski şehrine dönecek olan Mourinho bir basın toplantısı düzenledi.









"Asıl eve çıksam mutsuz olurdum"

Mourinho, Manchester'da yaşadığı süre boyunca otelde kalmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Nasıl mutsuz olurdum biliyor musunuz? Kendi evimde yaşamak zorunda kalsaydım mutsuz olurdum. Çünkü istemediğim halde evimi temizlemek zorunda kalacaktım. Bilmediğim halde ütü yapmak zorunda kalacaktım. Yemek olarak da sadece yumurta ve sosis yapabiliyorum. Bu nedenlerden ötürü yalnız yaşasaydım çok mutsuz olurdum.

Ayrıca bir otel odasında değil, harika bir suit'te yaşadım. Tüm eşyalarım oradaydı ve bana aitlerdi. Sadece yeme-içme ve temizlik hizmeti olan bir yerdi. O suitte durumum iyiden de öteydi"