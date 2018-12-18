Ünlü Menajer Jose Mourinho'nun alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminatı, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor.

Bu para, Süper Lig'deki 12 kulübün ise piyasa değerini aşıyor.

55 yaşındaki Mourinho, alacağı tazminat ile iş jeti de alabiliyor.

EN YAKINI GÖZTEPE

Türkiye Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin Transfermarkt'ta gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro

Konyaspor: 25.55 milyon euro

Alanyaspor: 23 milyon euro

Kayserispor: 21.75 milyon euro

Kasımpaşa: 21.70 milyon euro

Sivasspor: 21.60 milyon euro

Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro

Antalyaspor: 20.55 milyon euro

Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro

MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro

Akhisarspor: 16.28 milyon euro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro



