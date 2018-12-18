Jose Mourinho, kovulurken de kazandı! Yılbaşı büyük ikramiyesinin 2.3 katı tazminat
Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü kulübü Manchester United'da görevine son verilen Portekizli Menajer Jose Mourinho'ya kulüp bir servet tutarında tazminat ödeyecek.
Ünlü Menajer Jose Mourinho'nun alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminatı, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor.
Bu para, Süper Lig'deki 12 kulübün ise piyasa değerini aşıyor.
55 yaşındaki Mourinho, alacağı tazminat ile iş jeti de alabiliyor.
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Türkiye Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin Transfermarkt'ta gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:
Göztepe: 26.55 milyon euro
Konyaspor: 25.55 milyon euro
Alanyaspor: 23 milyon euro
Kayserispor: 21.75 milyon euro
Kasımpaşa: 21.70 milyon euro
Sivasspor: 21.60 milyon euro
Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro
Antalyaspor: 20.55 milyon euro
Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro
MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro