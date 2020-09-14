Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
14 Eylül 2020, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş dün İstanbul'a gelen Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"
;