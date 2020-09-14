Beşiktaş dün İstanbul'a gelen Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"











