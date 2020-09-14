Futbol Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Futbol

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş dün İstanbul'a gelen Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"


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