A Spor'a Alex Teixeira ile beraber özel bir röportaj veren Josef de Souza, soruları yanıtladı. Sorulardan biri ise yabancı sınırlamasıyla ilgiliydi.

Josef, "Türk futbolcusu yetenekli ve kaliteli. Çok rahatlıkla yabancı oyuncuyla forma yarışına girebilecek kapasitede. Sayılara, rakamlara takılmanın çok fazla anlamı yok. Bence yabancı kısıtlamasına gerek yok" dedi.

Ardından Türk olmakla ilgili konuşan Brezilyalı orta saha, "Eğer Fenerbahçe'de veya o dönem Türkiye'de kalsaydım 4-5 yıl geçmiş olacağı için vatandaşlık alıp Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı isteyebilirdim. Artık yaşımdan ötürü geçti ama yine de istenirse ben buradayım" diyerek eğlenceli anlara imza attı.

Josef ve Alex, Beşiktaş'ın şampiyon olmaları durumunda ise birbirlerine canlı yayında bir söz verdi. Beşiktaş ipi göğüslerse Alex saçını kesecek, saçı kesen isim ise Josef olacak.