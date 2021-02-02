Futbol Jürgen Klopp Ozan Kabak hakkında konuştu

Jürgen Klopp Ozan Kabak hakkında konuştu

Futbol

Jürgen Klopp Ozan Kabak hakkında konuştu

Liverpool'un Schalke'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli oyunu Ozan Kabak sözleşmeyi imzaladı. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın transferini değerlendirdi ve milli stoper hakkında övgü dolu konuştu.

02 Şubat 2021, Salı 09:30 Son Güncelleme:
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Liverpool kulüp sitesine açıklamalar yapan Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ı şu sözlerle değerlendirdi:

Ozan Kabak, Almanya'ya çok genç geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğu konusunda netti. Sadece 20 yaşında ve Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke şu anda iyi durumda değil. Onun için harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi çevrenizde istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Ozan Kabak daha önce Galatasaray'da oynarken Virgil van Dijk'ın imzalı formasıyla poz vermiş ve idolü olarak gördüğü oyuncuya saygılarını sunmuştu. Genç oyuncu şimdi idolü olan van Dijk'ın sakatlığında onun yerini doldurmaya çalışacak.


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