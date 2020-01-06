Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın 2020 için çok sayıda heyecan verici projesi var. Yeni yılda albüm yayınlayacağını açıklayan 25 yaşındaki şarkıcı, yaklaşan YouTube belgesel dizisi Justin Bieber: Seasons için bir fragman duyurdu. Belgesel serisi, 27 Ocak'ta yayınlanacak. 10 bölümden oluşacak olan belgesel serisi, YouTube'da yayınlanacak. Belgeselin tanıtım videosunun altında, "İlk kez, dünyanın en büyük süperstarı Justin Bieber, perdeyi geri çekiyor ve hayranlara hayatının son birkaç yılına samimi bir bakış sunuyor. Evliliğin sevincinden zorlu zamanlarda yaşadığı mücadelelere kadar Justin, 2015'ten bu yana ilk albümünü kaydetmek için stüdyoya geri dönerken en büyük zorluklarını ortaya çıkarıyor." açıklaması dikkat çekiyor.





5 yıldır albüm çıkarmayan Justin Bieber, albümden ‘Yummy’ (Lezzetli) isimli ilk şarkısını önceki gün piyasaya çıkardı. Albümün tamamı mart ayında çıkacak. Justin, albümünün öncekilerin gölgesinde kalmaması için farklı bir reklam stratejisi izledi. Klibinden ilk görüntüleri, günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta yayınladı. Böylece hayran kitlesine yeni nesli de dahil etmeyi hedefliyor.

Justin Bieber'ın belgesel afişi ise şöyle;



