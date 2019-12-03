Merih Demiral, Juventus'ta forma şansı bulamıyor. İyi performansına rağmen De Ligt'in arkasında kalan Merih için Juventus taraftarı da teknik direktör Sarri'ye çağrıda bulunuyor.

Matthias De Ligt'e verilen bonservis nedeniyle Merih'in oynatılmadığı düşünülürken, milli oyuncunun bulduğu şansları iyi değerlendirmesine rağmen süre alamaması da bu düşünceyi güçlendiriyor.

Oynayamadığı için devre arasında kiralık ya da satılık olarak Juvnetus'tan ayrılması beklenen Merih için Juventus da bonservis bedeli belirledi.









50 milyon euro bekleniyor

Merih'i henüz Juventus'a gelir gelmez almak isteyen Milan, oyuncu için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı. Juventus'un kabul etmemesinin ardından Milan'ın 35-36 milyon euro bandına çıkacağı konuşuluyordu.

Fakat Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Merih Demiral'dan 50 milyon euro'ya yakın bir para kazanmak istediği iddia edildi.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre eğer Merih'e bu civarda bir teklif gelmezse maç formu kazanması için başka bir yere kiralanarak ilerleyen sezonlarda as takıma adapte edilecek.