Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 12 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euro ödeyen Kırmızı Şeytanlar, 2009 yılında Real Madrid'e 94 milyon euro'ya sattığı efsanesine ikinci kez 'hoş geldin' dedi.

İki kulüp arasındaki anlaşmada 15 milyon euro'ya ek olarak toplamda 8 milyon euro'luk bonuslar için anlaşıldı ve ödeme 5 yıla yayıldı.

United, Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ronaldo'nun haftalık 480 bin pound (yıllık yaklaşık 29 milyon euro) kazanması bekleniyor. Transferin resmileşmesi sonrası Cristiano Ronaldo da ikinci Manchester United dönemine ilişkin ilk kez konuştu.

"Dört gözle bekliyorum"

Manchester United, her zaman kalbimde özel yere sahip bir kulüp ve transferin duyurulduğu cuma gününden bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford'da dolu tribünlerin önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek adına sabırsızlanıyorum. Milli maçlardan sonra takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım önümüzdeki sezonu çok başarılı geçiririz.

"Başladığı yere döndüğü için çok mutluyum"

United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise, "Cristiano'yu tanımlamak adına kelimeler tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil aynı zamanda da harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisi taşımak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi büyülemeye devam edeceğinden ve varlığının kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo'nun dönüşü, bu eşsiz kulübün cazibesini ortaya koyarken her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" dedi.







