Juventus'ta bir koronavirüs vakası daha
İtalya Serie A takımlarından Juventus, Blaise Matuidi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
17 Mart 2020, Salı 22:00 Son Güncelleme:
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İtalyan ekibi Juventus’ta Blaise Matuidi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'daki futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu Daniele Rugani'nin ardından Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdürüldüğü detayı paylaşıldı.
İSTANBUL (DHA)