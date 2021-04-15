Kabak çorbası tarifi
Son derece kolay hafif ve lezzetli kabak çorbası tarifine ne dersiniz? Bir detoks yiyeceği olan kabakla hem hafif hem de vitamin deposu bir çorba hazırlayabilirsiniz. İşte tadına bayılacağınız kabak çorbası tarifimiz...
15 Nisan 2021, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:
2 adet kabak (rendelenmiş) 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy patates (rendelenmiş) l 500 ml süt l 500 ml su l Yarım demet dereotu l Tuz
ÜZERI İÇİN
20 g tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
HAZIRLANIŞI:
Patatesi zeytinyağında hafif kavurun. Su ve suyu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Kaynamaya başlayınca kabakları ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra dereotunu ince kıyarak çorbaya ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı pul biber ekleyin. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine biberli yağ dökün ve kıyılmış dereotu serpiştirin.