Yemek Kabak çorbası tarifi

Kabak çorbası tarifi

Yemek

Kabak çorbası tarifi

Son derece kolay hafif ve lezzetli kabak çorbası tarifine ne dersiniz? Bir detoks yiyeceği olan kabakla hem hafif hem de vitamin deposu bir çorba hazırlayabilirsiniz. İşte tadına bayılacağınız kabak çorbası tarifimiz...

15 Nisan 2021, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER:

2 adet kabak (rendelenmiş) 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 

1 adet orta boy patates (rendelenmiş) l 500 ml süt l 500 ml su l Yarım demet dereotu l Tuz

ÜZERI İÇİN

20 g tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 

HAZIRLANIŞI:

Patatesi zeytinyağında hafif kavurun. Su ve suyu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Kaynamaya başlayınca kabakları ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra dereotunu ince kıyarak çorbaya ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı pul biber ekleyin. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine biberli yağ dökün ve kıyılmış dereotu serpiştirin.

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Soğuk kuzeyin sıcak şehri: Kopenhag
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Önünde şapka çıkardığım 'Hayata Sarıl Lokantası'nın ilham veren hikayesi
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahur ve iftar için lezzetli tarifler