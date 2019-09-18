Kabızlıktan kurtulmanın 6 hızlı yolu

Kabızlıktan nasıl kurtulunur sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Evde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle kabızlık sorununa çare bulabilirsiniz. Kabızlık sinir bozucu ve ağrılı bir rahatsızlık olsa da çoğu zaman yeterli sıvı ve lifli yiyecek tüketilmediğinden meydana gelmektedir. Kabızlıktan nasıl kurtulabilirim sorusunu soranla evde hazırlayabilecekleri doğal yöntemler sunuyoruz. İşte kabızlıktan kurtaracak, kabızlığa ne iyi gelir sorularına vermiş olduğumuz doğal reçeteler…

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KABIZLIKTAN KURTARAN ÖNERİLER

KABIZLIK NASIL GEÇER?

BALLI LİMONLU SU TÜKETİN

Suya bal ve limon ekleyerek bir çay yapın. Bal müshildir ve ayrıca limonun neden olduğu çayın derinliğini azaltmaya yardımcı olur. Limon, sindirim sistemi için doğal bir uyarıcı görevi görür ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

SU TÜKETİN

Erkekler günde en az 3,7 litre sıvı ve kadınlar 2,7 litre içmelidir. Zira sert, kuru dışkı kabızlığın en yaygın nedenidir ve yeterince su içilmesi vücudu uygun şekilde sulandırır ve dışkının geçmesini kolaylaştırır. Su ve meyve suları kabızlıkla mücadele için en iyisidir.

LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN

Lifli yiyecekler doğal bir müshil görevi görürr. Kabızlık sorununu yaşamamak için günlük diyetinize en az 20-35 gram lif dahil etmelisiniz . Lif bakımından zengin yiyecek kaynakları arasında Brüksel lahanası, elma, incir, kepekli tahıl ve siyah fasulye bulunur.

Kabak, susam, ayçiçeği veya keten tohumu gibi tohumlar ve kuruyemişler de iyi lif kaynaklarıdır. Bununla birlikte, bir uyarı: kanama bozuklukları, bağırsak tıkanıklıkları veya yüksek tansiyon varsa, keten tohumu yemeyin. Hamile ve emziren anneler de keten tohumundan kaçınmalıdır.

KURU ERİK TÜKETİN

Erik sadece lif bakımından zengin değil, aynı zamanda kabızlığı doğal olarak gideren bir dışkı gevşetici şeker olan sorbitol içerir. 100 gram kuru erik 14.7 gram sorbitol içerir. Bununla birlikte, birçok insan gibi siz de eğer kuru erik tadı sevmiyorsanız, bir bardak erik suyunu çabucak yudumlayabilirsiniz. Meyve suyu meyveden daha az lif içermesine rağmen, yine de işe yaramasına yardımcı olacaktır.

Kuru eriklerin etkisini göstermeye başlaması biraz zaman alır, bu nedenle bir veya 2 saat beklemenizi tavsiye ediyoruz.





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KETEN TOHUMU TÜKETİN

Keten tohumu , psyllium otu gibi bitkilerin müshil etkisi vardır ve dışkıyı yumuşatır. Kabızlık çekiyorsanız, onları yiyin ve bol su için. Ayrıca, bu takviyelerin mevcut çayları da satılmaktadır.

BESLENMENİZE YOĞURT EKLEYİN

Kabızlık çekiyorsanız, süt ürünlerinden uzak durmanız tavsiye edilse de, bunun istisnası yoğurttur. Yoğurt, Bifidobacterium longum veya Bifidobacterium animalis gibi probiyotikler içerir; bu çalışmalarda dışkıda daha sık ve daha az ağrılı geçişlerde yardımcı olduğu gösterilmiştir.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık kolonun susuz kalması sonucunda ortaya çıkar. En yaygın nedeni beslenme şeklidir. Lifli yiyecekler tüketmemek, susuz kalmak kabızlığın en yaygın nedenleri arasında yer alır. Meyve, sebze ve kepekli tahıllar gibi lif bakımından zengin yiyecekleri tüketmek önemlidir. Lif, bağırsak hareketlerini arttırır ve kabızlığı önler.Lif bakımından düşük yiyecekler arasında peynir, et ve yumurta gibi yüksek yağlı yiyecekler bulunur.

HAREKETSİZLİK

Uzun zamandır yatalak kalmış olan bireyler için, belki birkaç gün veya hafta boyunca, kabızlık riski önemli ölçüde artar. Sağlıklı bireylerde de hareket etmemek veya az hareket etmek kabızlığa neden olur.

SÜT ÜRÜNLERİ

Bazı insanlar süt ve süt ürünlerini tüketirken kabız olurlar.

YAŞLANMAK

Yaşlandıkça metabolizma yavaşlar. Bu durumda da bağırsak hareketleri eskisi gibi çalışmaz.

MÜSHİL KULLANIMI

Bazı insanlar bir insanın günde en az bir kere tuvalete gitmesi gerektiğine inanıyor - bu doğru değil. Ancak, bunun gerçekleşmesini sağlamak için bazı insanlar müshil ilacı ile kendi kendini tedavi eder.

Müshiller bağırsak hareketlerine yardımcı olmakta etkilidirler. Ancak, bunları düzenli kullanmak vücudun hareketlerine alışmasına izin verir ve aynı etkiyi elde etmek için dozun kademeli olarak artması gerekir.

Müshiller alışkanlık yaratabilir. Bir insan onlara bağımlı olduğunda, durdurulduğunda önemli bir kabızlık riski vardır.