Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işletilen kaçak sakatat tesisleri ile ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

KÖTÜ KOKU İHBARI

Virane bir kesimhaneden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ve zabıta ekiplerinin söz konusu yerde denetim yaptığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Denetimde, bir vatandaşın, kullanılmayan eski ve virane bir kesimhanede sakatat işlediği tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir. Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin TL idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur."

DHA