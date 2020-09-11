Yemek Sofranıza lezzet katacak: Kadayıflı karides tarifi

Sofranıza lezzet katacak: Kadayıflı karides tarifi

Yemek

Sofranıza lezzet katacak: Kadayıflı karides tarifi

Deniz ürünlerinin arasında sevilerek yenilen karidesi kadayıflı karides tarifi ile enfes bir lezzet oluşturuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıflı karides tarifi arıyor ya da kadayıflı karides nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıflı karides tarifinin püf noktaları için "Kadayıflı karides tarifi: Kadayıflı karides nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

11 Eylül 2020, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de farklı lezzetlerde bir tarif arıyorsanız kadayıflı karides tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıflı karides tarifi arıyor ya da kadayıflı karides nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıflı karides tarifinin püf noktaları için "Kadayıflı karides tarifi: Kadayıflı karides nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kadayıflı karides tarifi

Kadayıflı karides malzemeleri

  • Yarım kilo karides (Ayıklanmış)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 300 gram tel kadayıf
  • 1 çay kaşığı toz biber
  • Tuz

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

Kadayıflı karides yapılışı

Kadayıfı zeytinyağı ile didikleyin ve açın. Kadayıfların üzerine tuz ve kırmızı toz biber serpiştirerek harmanlayın. Elinizle bir tutam kadayıf alın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak inceltin. Kadayıfın içerisine bir adet karides yerleştirdikten sonra rulo şeklinde etrafını sarın. Karidesler bitene kadar bu işleme devam edin. Bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve kızdırın. Kızgın yağın içerisine hazırladığınız karidesleri alarak önlü arkalı kızartın. Kızaran karidesleri kağıt havlu üzerinde bekletin. Bu sayede fazla yağını süzebilirsiniz.

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