Kadın istihdamı arttıkça faiz düşecek

Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak 48 MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesi için toplam 44 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Projenin finansmanında, Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen 'Gender Loan' (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) kullanılacak.

Polat Enerji Garanti BBVA ile 48MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesi için toplam 44 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı. Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olacak bu projenin finansmanı için, Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "gender loan" (cinsiyet eşitliği kredisi) yapısı kuruldu.

Gender loan kapsamında her yıl yapılacak değerlendirmede, şirketin performansı iyileşirse (şirket, değer zinciri boyunca cinsiyet eşitliğini daha iyi konuma getirdikçe) kredi vadesi boyunca hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda düşüş gerçekleşecek. 8 yıl vadeli kredinin nakdi kısmı 21,4 milyon dolar, 11,5 yıl vadeli gayri nakdi kısmı ise 22,6 milyon dolar tutara sahip. Gender Loan kapsamında banka çalışanları, şirketin cinsiyet eşitliği alanındaki performansı her yıl uluslararası normlara göre puanlayacak.



