Türkiye Kadını adım adım takip eden tacizciye 13 yıl hapis istendi

Kadını adım adım takip eden tacizciye 13 yıl hapis istendi

Türkiye

Kadını adım adım takip eden tacizciye 13 yıl hapis istendi

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli S.T. hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

23 Eylül 2020, Çarşamba 19:52 Son Güncelleme:
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Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından 20 Eylül'de gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak ertesi gün hakkında çıkan haberlere yönelik suç duyurusunda bulunmaya geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda polisler tarafından genç kadının bacağına dokunduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Hakim karşısına çıkacak

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli S.T'nin tutuklanması talep edilmişti. Suçlamayı reddeden şüpheli S.T. ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylemişti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T. tutuklanmıştı. Savcılık, şüpheli S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli S.T. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA


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