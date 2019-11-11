Kadınlar stresi eşlerinin kokusuyla yenebiliyor

96 kadın üzerinde yapılan araştırmada kadınlara dedorant sıkılmamış gömlekler verildi. Gözleri bağşlı bir şekilde hiç giyilmemiş ve parfüm sıkılmamış gömlekleri koklayanlar stres testiinden geçirildi. Ayrıca vücutlarındaki kortizol (stres hormonu) seviyesini ölçmek için tükürük örnekleri verdiler ve ne kadar stresli oldukları konusunda sorulan soruları cevapladılar.

Birçok kadın eşinin kıyafetini giymekten hoşlanıyor ancak siz giymekten hoşlanmıyorsanız onun herhangi bir kıyafetini koklayabilirsiniz. Çünkü eşinizin kokusu sayesinde stresiniz azalabilir. Bilimsel araştırmayı okuduktan sonra erkek arkadaşınızın en sevdiğiniz kazaklarını hiç düşünmeden alabilirsiniz.

Eşlerinin gömleğini koklayanların, testten önce ve sonra, yabancı bir gömleği koklayanlara göre daha az stres yaşadıkları ortaya çıktı. Eşinin teninin kokusunu tanıyanlar daha az stresliydi. Bu, araştırmacılara, erkek arkadaşın kokusundan kaynaklanan etkinin onun yokluğunda bile, kıyafetlerin veya eşyaların kendisine ait olduğunu biliyorsanız daha güçlü olacağını düşünmeleri için bir neden verdi.

Bir yabancının kokusu, kortizol seviyesinin yükselmesine ve farkında olmasak bile "savaş ya da kaç" reaksiyonuna neden olabilir.

Sonuç olarak, eşinin gömleğini koklayan kadınların, testten önce ve sonra, yabancı bir gömleği koklayanlara göre daha az stres yaşadıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda, eşinin kokusunu tanıyanlar daha az stresliydi.







