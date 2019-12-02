Kadro dışı kalan ve B Takımı'na gönderilen Diagne'nin aracına da el konuldu
Belçika macerası Mbaye Diagne için pek de parlak geçmiyor. Penaltı kaçıran, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında kavga eden, kadro dışı bırakılan ve son olarak B Takım'a gönderilip as takımla ilişiği tamamen kesilen Diagne, şimdi de aracını Belçika polisine kaptırdı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında Club Brugge'a kiraladığı Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor.
Belçika'ya adeta birbirine katan Senegalli oyuncunun son vukuati ise sigortasız araç kullanmak oldu.
Belçika'da yayın yapan Nieuwsblad'ın haberine göre Son model spor aracıyla sigortasız olarak trafiğe çıkan Diagne, takımdan men edildiği gibi trafikten de men edildi. Mbaye Diagne'nin bağlanan aracı, ancak sigortasını yatırdıktan sonra kendisine geri verilecek.
Diagne, spor otomobillere düşkünlüğüyle biliniyor ve Instagram hesabından sık sık araçlarıyla beraber fotoğraf paylaşıyor.
B Takım'a gönderilmişti
Mbaye Diagne son olarak Galatasaray-Club Brugge maçını izlemek için Brugge kulübünden habersiz şekilde İstanbul'a gelmiş ve iddialara göre Abdürrahim Albayrak'ın locasında karşılaşmayı takip etmişti.
Kulüpten izinsiz yaptığı bu hareket, zaten kadro dışı kalan Diagne'nin B Takımı'na gönderilmesiyle sonuçlandı. Böylece Diagne'nin artık A Takım antrenmanlarına, toplantılarına ve yemeklerine girmesi de artık yasaklanmış oldu.