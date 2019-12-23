Kafa nakli fantezi olmaktan çıkacak

Hull Üniversitesi eğitim hastanelerinin İngiltere Ulusal Sağlık Örgütü’ne bağlı eski bir nöroloji uzmanı olan Bruce Mathew, uluslararası cerrahinin başarıya ulaşabileceği kilit noktayı fark ettiğinde henüz Gelecekbilim Enstitüsü'nün kurucusu Michael Lee ile bir bilim kurgu romanı üzerinde çalışıyordu.

Mathew yaptığı açıklamada, "Başlangıçta, niyetimiz sadece bir fikri beyin fırtınası yapmaktı ve oldukça aptalca görünüyordu, ama sonra fark ettim ki, aslında değil. Beyin ve omuriliği birlikte naklederseniz kafa nakli imkansız değil." dedi.

Şimdiye kadar nakil üzerinde çalışan cerrahlar, kafa nakli için omuriliği kafadan ayırarak ameliyatı gerçekleştirmeye çalışıyordu. 10 binin üzerinde operasyona katılan Mathew ise, bu fikri "tamamen gülünç" buluyor.

Mathew ayrıca bu mehhodla gelecekte robotik gövdelere nakillerin de mümkün olabileceğini belirtti.





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