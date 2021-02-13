Kahramanmaraş Milletvekilleri EXPO 2023 Alanında Fidan Dikti

EXPO 2023 Rekreasyon alanda yapılan toplantıya İçişleri Komisyon Başkanı Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak katıldı.

Davetlileri alan girişinde karşılayan ev sahibi Başkan Mahçiçek, toplantı öncesi misafirlerine alanı gezdirerek inşaatlar ve alanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Toplantı öncesi üzerinde her davetlinin adına özel plaketlerin bulunduğu, kendi elleriyle diktikleri fidanlar Hatıra Ormanında toprakla buluşturularak ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasına uygun olarak alanda yerini aldı.

Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç program öncesi şu ifadelere yer verdi.

“Öncelikle bugün 12 Şubat, kurtuluşumuzun 101. yılını coşkuyla kutluyoruz. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde bugün al bayrağımız altında özgür bir şekilde özgür bir şehirde yaşıyoruz ve kutladık. Minnetlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz.

Şu an bulunduğumuz EXPO alanı tamamlandığında şehrimize marka değeri katacak. EXPO’dan sonra da yaşam alanlarıyla, ticaret merkezleriyle Maraşımız bir başka çehreye bürünecek. Çok emek verilerek büyük mesafeler alındığını görüyoruz bu alanda. Başkanı tebrik ediyoruz.

Ulaşım, turizm için olmazsa olmazlardan. Göksun tünellerini tamamlayarak o eksiği giderdik. Ayrıca turizmin gelişmesi için ulusal çapta ses getirecek böyle marka işler yapmak lazım. Burası bittiğinde Maraş’a çok şey katacak, hayırlı olsun diyorum. Bu bölge ihya olacak ve Maraşımızın nefes alacağı yer olacak. Sadece EXPO olarak düşünmeyin. Ticari alanlarıyla, hobi bahçeleriyle, barajın kenarına kurulacak yürüme parkurlarıyla ve örnek mimarisiyle şehrimize çok değer katacak.”

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir şu şekilde konuştu.

“Ben de öncelikle şehrimizin kurtuluşunu kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Hanefi Başkanımızla EXPO alanımızı geziyoruz. EXPO’nun Onikişubat’ta Kahraman şehrimizde olması çok önemliydi. Şehrimizde çok konuşuldu, 2023 yılında neyi göreceğiz, insanlarımız çok bilgi sahibi değil bu konuda ama Başkanımız Hanefi Mahçiçek’in alandaki tanıtım gezisiyle neler yapıldığını gördük. Tamamlanan binalar var, tamamlanacaklar var. Yaşam alanları, ticari alanlar, alışveriş merkezleri, kelebek ve uğur böceği müzesi, bir sahille birlikte güzel bir turistik alan oluşacak. Burada yeni bir dünya ve yeni bir şehir oluşturulduğunu görüyorum. Şunu anlıyoruz ki EXPO bittikten sonra da buradaki yaşam alanı devam edecek. Bu nedenle başkanımıza hem ufkundan hem azminden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kahraman şehrimizin ufkunu açacak yeni bir dünya, yeni bir ufuk kazandıracak bir çalışma alanı olmuş. 2023’te şehrimizi yeni güzellikler bekliyor diyebiliriz.”

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe ÖÇAL ise şu sözlere yer verdi.

“Burada yapılan çalışmanın yeni Kahramanmaraş’ın yüzü olacağına inanıyoruz. EXPO projesinden dolayı Hanefi Başkanımızı kutluyoruz. Marka şehir ve marka değer olma konusunda atılan adımlardan olacağı kanaatindeyiz. Maraşımız en güzeline layık” diyerek sözlerini tamamladı.

İl Başkanı Fırat Görgel şu şekilde konuştu.

“Hemşehrilerimizin 12 Şubat Kurtuluş bayramlarını kutluyorum. 2023 yılında şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sunacak bu projeyi çok önemsiyoruz. Sağ olsun Başkanımız EXPO’da gelinen noktayı göstermek için bizi davet etti. Güzel işler yapılmış bugüne kadar. Kahramanmaraş’ın ülkemize ve dünyaya tanıtımında örnek bir proje olacak. Hanefi Başkanıma ve ekibine bu projeyi şehrimize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu alan Kahramanmaraşımıza değer katacak, standardını yükseltecek, bir turizm merkezi haline getirecek, tanıtımımıza çok büyük katkı sunacak. Modern yaşam alanlarının temellerinin atıldığını burada görmekteyiz. Emeği geçenlere herkese çok teşekkür ediyorum. 2023 yılına kadar projeler bitecek ve Maraşımız çok daha farklı bir şehir olacak” şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, “Emeği geçen başta başkanım olmak üzere

Kahramanmaraşımız Büyükşehir, her iki ilçemizde de hizmetler devam edecek. Kahramanmaraş daha iyilerine layık. Her iki başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Kurtuluşumuzun 101. Yılında şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Burası sadece EXPO alanı için değil de Kahramanmaraş’ın Onikişubat’ın geleceğine yapılmış kocaman bir yatırım olduğunu, Kahramanmaraş’ı çevre illere ve bölgeye hitap edecek, marka değerini yükseltecek, yaşam alanlarıyla ticari alanlarla bambaşka bir şey düşünüldüğünü ve Başkanımızın hayal ettiğini gördüm. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun diyorum ve Başkanıma teşekkür ediyorum ufku ve vizyonu için” ifadelerine yer verdi.

Projenin mimarı Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.

“Bu proje Kahramanmaraşımızın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığını, ekonomisini, turizmini, sosyal yaşamını çok daha yüksek noktalar taşıyacak. En büyük eksikliğimiz olan tanınırlığı giderecek, şehrimizi bir cazibe merkezi haline dönüştürecek. İçindeki projelerle yetinmeyeceğiz daha çok içine projeler koyacağız. Burayı sadece EXPO dönemiyle değil her ay, her dönem, yıllarca insanımızın değerlendirebileceği bir yaşam alanı haline dönüştüreceğiz.

Bugün şehrimizin kurtuluş günü olması vesilesiyle tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimin bayramını gönülden kutluyorum.

Birazdan davetlilerimize projemizin geldiği noktayla ilgili hangi aşamadayız, hangi projeleri bitirdik, hangilerine devam edeceğiz, yeni projeler neler? Bu konular hakkında bir brifing vereceğiz. Onlardan aldığımız destek ile daha bir ivmeyle 2023 yılına projemizi yetiştireceğiz.

2023 Cumhuriyetimizin de 100. yılı olması nedeniyle çok önemli. Projemizi vaktinde bitireceğiz ve değer katacak, şehrimizi üst noktalara taşıyacak bu projemizi ülkemizin ve uluslararası alandaki tüm güzel insanların hizmetine sunmuş olacağız.”

Toplantıda EXPO 2023 hakkında detaylı bir sunum ile; yapılanlar, yapılacaklar Kahramanmaraş’a sağlayacağı katma değer, geliştirilmesi gereken alanlar, alt ve üst yapıda eksikler ve son durum ilerleme hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların iyi dilek ve temennileriyle program noktalandı.