Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam yada misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri haberimizde.

Boyoz tarifi

Boyoz malzemeleri

- 500 gram un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker

- 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

Boyoz yapılışı

Unu eleyip derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ve tuz ilave ettiğiniz una azar azar ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. 10-15 dakika kadar yoğurduğunuz hamurdan kulak memesi yumuşaklığından bir parça daha sert olacak bir hamur hazırlayın. Üzerini streç filmle kapladığınız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletin. Dinlenen hamuru rulo şeklinde açtıktan sonra ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri hazırlayın. Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamur bezelerini oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletmeye devam edin. Dinlenen hamurları merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açın. Üzerlerini ayçiçek yağıyla yağladığınız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildiğince ince bir hal alana kadar açın. Yağlı hamurları açma işlemini mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yapmanız hamurları açma işlemini oldukça kolaylaştıracaktır. Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını, zarf şeklinde katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız yağlı hamur rulosunu oda sıcaklığında son kez 20 dakika kadar bekletin. Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Fırın tepsisinin üzerini yağlı kağıtla kaplayın. Dinlenen yağlı hamurdan 3-4 cm. büyüklüğünde hamur parçaları kesin. Elinizde hafifçe yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına baş parmağınızla bastırdıktan sonra fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Fırının orta katında üzerleri kızarana kadar pişirdiğiniz boyozları sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Kalem börek tarifi

Kalem börek malzemeleri

- 1 paket üçgen yufka (24 adet)

- Yada 3 büyük yufkadan 24 adet çıkacak şekilde bölün

Kalem börek içine:

- 400 gram beyaz peynir

- 5-6 dal maydanoz (arzu eden)

Kalem börek sosu:

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı karbonat

- Yarım çay bardağı su

- 2 yemek kaşığı yoğurt

Kalem börek üzerine:

- 2 adet yumurta sarısı

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Kalem börek üzeri için:

- Susam

- Çörek otu

Kalem börek yapılışı

Kalem böreğin içerisine maydanoz koymak istiyorsanız, maydanozları ince ince kıyın ve peyniri ezerek içine karıştırın. Hazırlanan sos teker teker yufkaların içerisine sürülür ve peynirli iç harçtan yufkanın geniş tarafına koyulur. İki kenar hafif içe doğru kıvrılır ve sıkı bir şekilde sarılır. Pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sarılan börekler düzgünce dizilir. Yumurta sarısı ve sıvıyağ karışımı böreklerin üzerine sürülür. İsteğe bağlı çörek otu ve susam böreklerin üzerine serpilir ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilir.

Mayasız poğaça tarifi

Mayasız poğaça malzemeleri

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un

Mayasız poğaça içi için:

- Beyaz peynir

- 1 tutam maydanoz

Mayasız poğaça üzeri için:

- Yumurta sarısı

Mayasız poğaça yapılışı

Derin bir kap içerisine yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri çırpıcıyla iyice çırpın. Daha sonra kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş unu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Ayrı bir kaba kullanacağınız miktarda beyaz peynir ekleyip üzerine yıkanmış ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip iyice karıştırın. Mayasız poğaça hamurundan ceviz büyüklüğünde alın ve düz zeminde parmaklarınızla açın. İçerisine peynirli karışımı ekleyip D şeklinde kapatın. Uç kısımlarına parmak uçlarınızla bastırıp pşirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içerisine dizin. Bütün hamuru bitirip tepsiye serdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Kruvasan tarifi

Kruvasan malzemeleri

- 1 paket milföy hamuru

- Sürülebilir çikolata

Kruvasan üzeri için:

- Yumurta sarısı

Kruvasan yapılışı

Kare olan milföy hamurun üçgen kesin ve 2 adet üçgen elde edin. Üçgenlerin içine çikolata sürün ve rulo şeklinde sarın. Kenarlarını ay çöreği gibi içe doğru kıvırın. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Yumurtalı ekmek kızartması tarifi

Yumurtalı ekmek kızartması malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kekik

- 1/2 çay kaşığı pul biber

- 1 adet bayat ekmek

Yumurtalı ekmek yapılışı

Bir kasede yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biber iyice çırpılır. Dilimlenmiş bayat ekmekler bu karışımı bandırılır. Kızdırılmış yağda önlü arkalı kızartılır. Sıcak servis edilir.

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